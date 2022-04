Caminhão tomba e derrama produto tóxico em rio do Vale do Jequitinhonha

Caminhão guincho transportava outra carreta, que levava 18 mil litros de material tóxico (foto: CBMMG/ Divulgação) Um caminhão guincho que carregava uma carreta-tanque com 18 mil litros de emulsão asfáltica tombou na BR-259 na noite da última sexta-feira (1/4) em Gouveia, no Vale do Jequitinhonha. O produto tóxico vazou após o acidente e atingiu um córrego próximo à estrada. O motorista do veículo ficou ferido.





Os militares fizeram duas contenções com terra para evitar que mais quantidade do material se espalhasse. A empresa responsável pelo transporte já acionou um serviço para a retirada da carga do local do acidente.

A emulsão asfáltica, usada para impermeabilizar estruturas, desceu pelas rochas e chegou até um córrego às margens da estrada (foto: CBMMG/ Divulgação)





Como a emulsão asfáltica é tóxica, a Defesa Civil de Gouveia foi informada para criar estratégias que evitem o consumo da água do córrego pela população local. O Núcleo de Emergências Ambientais (NEA) também foi acionado para avaliar a situação e tomar providências relativas à contaminação da bacia hidrográfica na região.





O caminhão seguia pela rodovia no sentido Curvelo-Diamantina no momento do acidente e era ocupado por duas pessoas. O motorista foi resgatado consciente, mas se queixando de dores nas costas, pernas e cabeça. O passageiro não tinha ferimentos e dispensou o atendimento médico.