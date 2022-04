Acidente com caminhão que transportava porcos interdita trecho da BR-381

Dois caminhões se envolveram em um acidente, que interditou, na manhã deste sábado (2/4), um trecho da BR-381, em João Monlevade, na Região Central. A carga de um dos veículos era composto por porcos. Os animais caíram com o impacto da colisão e alguns morreram no local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na altura do km 352 da BR-381. Equipes foram ao local para realizar o destombamento dos veículos e fazer a retirada da carga espalhada no acidente. Não havia previsão de liberação da via.