Em BH, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva no fim da tarde (foto: Jair Amaral/EM/DA PRESS) Belo Horizonte amanheceu com céu parcialmente nublado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia há possibilidade de de pancadas de chuva isoladas à tarde na capital. "Hoje a chuva é por combinação de fatores. Aquecimento diurno e disponibilidade umidade", afirma a meteorologista Anete Fernandes.

O calor e umidade podem resultar em pancadas de chuva no fim do dia. "O dia está quente, o que possibilita a formação de nuvens. O dia amanheceu bem claro, mas a tendência é que tenhamos esssas nuvens de chuva para tarde", explica.

A umidade relativa do ar deve variar de 40% a 80% ao longo do dia. No período de maior aquecimento, ela deve ficar em torno de 40%. O domingo da capital deve também ser parcialmente nublado, mas com pequena posiibillidade de chuva.

No estado, o céu deve ficar parcialmente nublado, com chances de pancadas de chuva na Zona da Mata, Campodas Verentes, Sul de Minas, Triângulo, Oeste de Minas e Região Metroplitana. Nas demais regiões, céu fica de claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva no Rio Doce