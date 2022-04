Corpo de recém-nascido é encontrado em córrego de Três Pontas

O corpo de um recém-nascido foi encontrado em córrego de Três Pontas, no Sul de Minas. Um sargento da PM, que estava de folga nesse domingo (03/04), recebeu a denúncia de que havia um bebê jogado no córrego. O caso é investigado pela Polícia Civil como infanticídio.

Segundo a PM, o sargento recebeu a denúncia de que o corpo do bebê estava no córrego, próximo à Avenida José Lagoa, no Centro da cidade. “É uma coisa que ainda não caiu à ficha. Eu estava de folga em casa, tinha trabalhado a noite, quando recebi a ligação”, conta Sargento Naves da Polícia Militar.O corpo de bebê foi encontrado pelo sargento e uma equipe da Polícia Militar. Após ser retirado da água, ele foi encaminhado para o IML de Varginha. “As primeiras informações dão conta que a criança nasceu com 1,7 Kg com vida, teve o cordão umbilical cortado de maneira arcaica, que indica que pode ter sido feito em casa por pessoas não habilitadas”, explica Gustavo Gomes, delegado da Polícia Civil e responsável pela investigação.