Carreta tomba e fica pendurada em mureta da BR-381

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão passa bem e foi encaminhado ao hospital (foto: CBMMG)

Um caminhão que carregava cimento tombou e está pendurado na mureta da Fernão Dias, na altura do km 482, em Betim, na Região Metropolitana Belo Horizonte, no sentido São Paulo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local. O motorista do caminhão foi ejetado para fora do veículo. Segundo os bombeiros, ele está consciente e sendo conduzido para o Hospital Regional de Betim pela concessionária da via.

(foto: CBMMG)

A carreta está prestes a cair e a seguradora do veículo está no local. A Polícia Militar foi acionada e cuida da segurança da via.

Segundo a concessionária que administra a Fernão Dias, há cerca de 3 km de lentidão devido ao acidente e uma faixa da pista está interditada.

Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente.