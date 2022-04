Começa hoje a aplicação da 4ª dose e vacinação da gripe em idosos em BH

Vacinação contra gripe para idosos acima de 80 anos ou mais, em BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) iniciou hoje (4/4) a aplicação da quarta dose da vacina contra a COVID-19 para os idosos com 80 anos ou mais, que tenham um intervalo mínimo de 4 meses desde a dose de reforço, e a campanha de vacinação contra influenza . A PBH estima que a imunização desta faixa etária deve atingir cerca de 72 mil pessoas.









Nos shopping que fazem parte da campanha, a vacinação ocorre das 13h às 19h30.

Para a imunização do grupo é necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF.

A PBH afirmou que a convocação simultânea é uma medida para que este público-alvo evite o deslocamento a um ponto de imunização mais de uma vez. De acordo com o secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, não há necessidade de aguardar um intervalo entre a vacina contra COVID-19 e a gripe.





Conforme o cronograma da campanha divulgado pelo Ministério da Saúde, a campanha da gripe terá duas etapas, sendo a primeira fase, que vai até o dia 30 de abril, direcionada aos idosos com 60 anos ou mais de idade.





Inicialmente a PBH estará imunizando exclusivamente o grupo de 80 anos ou mais.





Os endereços para vacinação da gripe podem ser consultados na página da Prefeitura destinada a informações da campanha . Os idosos que optarem por receber a vacina contra a COVID-19 e gripe na mesma data, podem verificar os endereços dos locais de vacinação e os horários de funcionamento também no portal da Prefeitura





A imunização tem como objetivo a redução das complicações, internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da Influenza.





De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), em 2022, até o momento, são 341 casos notificados da doença e 56 óbitos. A SES-MG ressalta que os dados são parciais e estão sujeitos à alteração.





"A vacina Influenza trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2022 é eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B. A vacinação anual previne as formas graves da doença, reduzindo o impacto sobre o sistema de saúde, principalmente, neste momento de pandemia que estamos enfrentando. A meta é imunizar 90% das pessoas incluídas nos grupos prioritários", afirmou a coordenadora estadual do Programa de Imunizações da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Josianne Gusmão, em nota.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais