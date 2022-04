BH terá campanhas de vacinação contra a gripe e o sarampo nesta segunda

A vacinação é realizada de segunda a sexta-feira nos centros de saúde do município. Os responsáveis pelas crianças devem levar a caderneta ou cartão de vacinação para conferência das doses aplicadas e uma melhor avaliação das pendências. Os endereços e horários de funcionamento dos centros de Saúde podem ser acessados no Já em relação às doses contra o sarampo, a expectativa da PBH é vacinar cerca de 117 mil crianças. Em nota, as autoridades da Secretaria Municipal de Saúde informam que “o Ministério da Saúde manteve o alerta para a circulação ativa do vírus no país, e, por ser uma doença de alta transmissão, torna-se necessária uma cobertura vacinal elevada, cerca de 95%, para que a circulação seja interrompida”. ainda segundo a prefeitura, o último caso de sarampo confirmado na capital foi em 2020.A vacinação é realizada de segunda a sexta-feira nos centros de saúde do município. Os responsáveis pelas crianças devem levar a caderneta ou cartão de vacinação para conferência das doses aplicadas e uma melhor avaliação das pendências. Os endereços e horários de funcionamento dos centros de Saúde podem ser acessados no portal da PBH





Pandemia e a queda da vacinação





Pesquisa desenvolvida por epidemiologista da Universidade Federal de Pelotas-RS (UFPel) mostra que a pandemia de sarampo está associada a uma queda de cerca de 20% na imunização infantil no Brasil, havendo urgência em impulsionar novas campanhas. A visão é compartilhada pelo infectologista e diretor da Target Medicina de Precisão, Adelino de Melo Freire Júnior, que avalia como positiva a realização simultânea das campanhas de combate à gripe e ao sarampo.





“O primeiro e o segundo anos da pandemia foram uma grande justificativa para não se vacinar contra outras doenças, porque as pessoas evitavam ir aos serviços de saúde, havendo, assim, um impacto na imunização de crianças do mundo inteiro. Mas quando a gente pensa que já tem um ano de vacinação contra a COVID-19, que isso traz mais segurança, as pessoas precisam voltar a seguir o calendário de vacinação. Somos um país bem sucedido nesse campo e não podemos perder essa reputação”, avalia Freire Júnior.





O médico explica que a vacinação é um dos métodos científicos mais eficientes da história da medicina e vê com preocupação a grande quantidade de desinformação atrelada ao imunizante contra a COVID-19. “É um risco ter pessoas morrendo por algo que pode ser evitado”, ele diz sobre um possível impacto das “fake news”, existente durante a pandemia, nas vacinas contra outras doenças, tradicionalmente inseridas no calendário da vacinação brasileira.





Gripe





Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe tem início nesta segunda-feira (4) , em Minas Gerais, para pessoas acima dos 60 anos e profissionais de saúde. Em BH, devido à disponibilidade de imunizantes, a oferta será escalonada. Por isso, a primeira fase estabelece que moradores com mais de 80 anos estão aptos para receber a vacina. Essa faixa etária compreende cerca de 72 mil pessoas na capital.





A campanha se estende até 3 de junho e também engloba o público infantil ao longo do período. O infectologista Adelino de Melo explica porque esses públicos foram escolhidos para receber a proteção contra a gripe. “São grupos nos quais há maior risco de adoecer com formas graves da doença, por isso são tratados com prioridade. Tradicionalmente a influenza circula mais a partir do outono, daí ser agora o momento tradicional para a campanha de vacinação.”





As vacinas contra a gripe são atualizadas anualmente para acompanhar o ritmo de mutação do vírus. O imunizante oferecido nesta campanha, por exemplo, já protege contra a H3N2, cepa responsável pelo surto da doença no início deste ano.





Em Minas, o público estimado para a vacinação contra a gripe é superior a 7,8 milhões de pessoas. Em todo o país, segundo o Ministério da Saúde, são 76,5 milhões. Para tanto, serão distribuídas 80 milhões de doses de vacinas produzidas pelo Instituto Butantan, em São Paulo.





Norte de Minas





Para os moradores de 86 municípios do Norte de Minas, começam nesta segunda-feira a 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe Influenza e a 8ª Campanha Nacional de Seguimento e Vacinação de Trabalhadores da Saúde contra o Sarampo. As duas campanhas vão até 3 de junho, com o “Dia D” de mobilização marcado para 30 de abril.





A coordenadora de Vigilância em saúde da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Montes Claros, Agna Soares da Silva Menezes explica que a vacinação contra a gripe tem 18 grupos prioritários. Na macrorregião de saúde do Norte de Minas a estimativa é de que 599,1 mil pessoas sejam vacinadas em 61 dias de





Em 54 municípios que compõem a área de abrangência da SRS Montes Claros está concentrado o maior público alvo a ser imunizado contra a gripe: 395,2 mil pessoas.