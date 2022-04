BH tem possibilidade de chuva e mínima de 17,5 °C; confira

Hoje (04/4) o céu permanece nublado na capital mineira. Essa semana pode ser de chuva em Belo Horizonte, com temperatura mínima prevista para 17,5 °C e máxima de 29 °C. Segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), durante todo o dia o céu fica encoberto de nuvens, parcialmente nublado. Há possibilidade de chuvas isoladas ainda hoje (04/4).





No restante de Minas, os termômetros ainda registram altas temperaturas no norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha, e a máxima nessas regiões pode chegar a 36 °C. Por outro lado, o frio já chegou no sul de Minas Gerais: a menor temperatura do estado foi de 13,4 °C, em Monte Verde, distrito de Camanducaia.





Ao longo da semana, o céu continua parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada em Belo Horizonte. Os termômetros ficam entre 17 °C e 30 °C nos próximos dias. Além da capital, pode chover no Sul, no Campo das Vertentes e na Zona da Mata Mineira.