Vereadora de BH aciona PM contra exposição fotográfica no Minas Tênis Clube

Exposição no Minas Tênis Clube gerou comentários negativos por parte de vereadora (foto: Cristina Moreno de Castro/Divulgação)

A vereadora de Belo Horizonte Flávia Borja (PP) publicou um vídeo nas redes sociais criticando a visita de crianças à exposição “Desnorte”, do fotógrafo Bob Wolfenson, em exibição no Centro Cultural do Minas Tênis Clube, no bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de BH.





Borja aborda uma senhora não identificada e pergunta se ela sabe que a instituição está cometendo crime e pode ser processada. “É corrupção de menores. Vocês estão expondo as crianças a cenas de nudez”, alega.





Na legenda da publicação, a vereadora explica que recebeu uma denúncia de que crianças estavam sendo expostas à conteúdo de erotização na exposição.





“As cenas são chocantes e revoltam! Você, pai e mãe, sabe o que tem sido mostrado ao seu filho? Para você que trabalha o dia inteiro e tem no ambiente escolar um ponto seguro, pode ficar tranquilo, eu estou aqui para te ajudar nessa fiscalização”, escreve a parlamentar.





A vereadora acionou a Polícia Militar (PM), alegou ter feito boletim de ocorrência e disse que vai acionar o Ministério Público.



Minas Tênis



O Minas Tênis Clube se manifestou, por meio de uma nota de repúdio, contra a atitude da vereadora. A instituição alega que a exposição “foi selecionada pelo Conselho Curador da Galeria de Arte, composto por especialistas em arte, seguindo os padrões das galerias mundiais".





“Ao contrário do que divulga a vereadora, a exposição não apresenta cenas de nudez explícita ou voltadas à erotização de crianças e adolescentes. Além disso, parte das imagens indicadas no seu vídeo faz parte somente do livro do fotógrafo, que não está diretamente exposto na Galeria de Arte. O livro está apenas disponível para consulta dos interessados, a fim de difundir ainda mais o trabalho do artista”, afirma a instituição.





O Minas Tênis acredita que o vídeo publicado pela vereadora tem “intuito exclusivamente eleitoreiro e oportunista” e explica que “todas as visitas são precedidas de reuniões entre os professores das escolas e a equipe de educadores da exposição, com apresentação prévia do conteúdo e definição dos pontos de abordagem".





Confira a nota do Minas na íntegra:





"O Minas Tênis Clube vem a público afirmar o seu descontentamento com relação à publicação de uma vereadora em suas redes sociais, nesta quinta-feira (22/9), com referências à exposição “Desnorte”, que apresenta fotografias de Bob Wolfenson.





Inicialmente, destacamos que a exposição foi selecionada pelo Conselho Curador da Galeria de Arte, composto por especialistas em arte, seguindo os padrões das galerias mundiais.





O Centro Cultural Unimed-BH Minas, casa da Galeria de Arte citada e localizado na Unidade I do Clube, integra o Circuito Liberdade, submetido à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, e o Circuito de Museus, submetido à Secretaria Municipal de Educação, e é um espaço público, com entrada gratuita para toda a população da capital mineira e para visitantes do município.





Como integrante do Circuito de Museus, desde 2016, o Centro Cultural minastenista recebe alunos de escolas municipais do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos para visitas mediadas, por meio de projeto da Secretaria Municipal de Educação destinado a crianças, adolescentes e adultos. Todas as visitas são precedidas de reuniões entre os professores das escolas e a equipe de educadores da exposição, com apresentação prévia do conteúdo e definição dos pontos de abordagem, tendo como missão ampliar e disseminar o acesso à cultura por toda a sociedade mineira.





Um dos mais importantes artistas do país, o fotógrafo Bob Wolfenson celebra, na mostra em cartaz, seus 50 anos de trajetória profissional, com retratos autorais do cotidiano urbano no Brasil e no exterior, além de imagens de artistas e personalidades relevantes para a cultura nacional e internacional. E ao contrário do que divulga a vereadora, a exposição não apresenta cenas de nudez explícita ou voltadas à erotização de crianças e adolescentes. Além disso, parte das imagens indicadas no seu vídeo faz parte somente do livro do fotógrafo, que não está diretamente exposto na Galeria de Arte. O livro está apenas disponível para consulta dos interessados, a fim de difundir ainda mais o trabalho do artista.





O Minas Tênis Clube entende que o vídeo publicado tem como objetivo distorcer um conteúdo artístico, com apelos e juízos de valores que fogem da real essência e do propósito da exposição, que é, por meio das imagens, disseminar a cultura do país para o mundo, democratizar o acesso à cultura e afirmar a relevância do nome de Bob Wolfenson para a cultura brasileira. Nesse sentido, acreditamos que o conteúdo apresentado pela vereadora tem intuito exclusivamente eleitoreiro e oportunista, especialmente pelo fato de a representante estar em campanha para sua eleição a outro cargo público em 2022.





Ainda destacamos que, para exposições e mostras de artes visuais, conforme a legislação, a classificação etária segue, na verdade, o objetivo de informar ao público, pais e responsáveis acerca do conteúdo, cabendo a eles a escolha pela visitação.





O Minas Tênis Clube, mais uma vez, repudia o uso da nossa querida instituição desportiva como instrumento de manifestação político-partidária e religiosa, por qualquer pessoa, como inclusive é expressamente vedado pelo Art. 2º do Estatuto Social do Clube.





Reafirmamos nossos compromissos com os valores éticos e morais da família minastenista e da sociedade mineira e a nossa contribuição para o fomento da Cultura, do Esporte e da Educação."