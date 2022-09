Encontro em Ouro Preto tem exposição sobre Bom Jesus de Matosinhos

Na Casa de Gonzaga, em Ouro Preto, mostra aborda a fé e o patrimônio (foto: Prefeitura de Outo Preto/Divulgação) Termina nesta quinta-feira (15/9), em Ouro Preto, na Região Central de Minas, o Congresso Internacional do Culto ao Bom Jesus de Matosinhos, já em sua segunda edição para reviver a tradição religiosa portuguesa enraizada em Minas Gerais.









O encontro tem a presença de brasileiros e portugueses, e ocorre no anexo do Museu da Inconfidência, na Praça Tiradentes, no Centro Histórico de Ouro Preto. Ainda nessa cidade, está aberta também até hoje, com entrada franca, uma exposição sobre o tema, na Casa de Gonzaga, em frente à Igreja São Francisco de Assis.





A promoção do congresso é das prefeituras de Ouro Preto e Congonhas, Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais e Câmara Municipal de Matosinhos (Portugal).