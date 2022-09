Pode chover nesta noite em BH, diz Meteorologia

O céu amanheceu bem avermelhado, sem nuvens. Porém, ao longo do dia, Belo Horizonte pode receber chuva (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Após dois recordes de temperatura máxima durante a semana, Belo Horizonte pode registrar sua primeira chuva do inverno nesta noite.



Nesta quinta-feira (15/9) a temperatura mínima ficou em 16°C na estação Cercadinho (Buritis, Belvedere e Mangabeiras) e a máxima pode chegar a 34°C. A umidade não deve passar dos 20% à tarde. As informações são do Instituto de Meteorologia de Belo Horizonte (Inmet BH).

Ainda de acordo com o Inmet, há regiões em Minas Gerais que já amanheceram com chuva nesta quinta. Nas regiões norte e nordeste está chovendo, e há previsão de ceú nublado com chuva nas próximas horas para o Sul, Triângulo Mineiro, Campo das Vertentes e Zona da Mata.

A temperatura mínima registrada no estado foi em Águas Vermelhas, com 9,1°C. A máxima pode chegar a 40°C no noroeste de Minas.

Quando as temperaturas vão cair?

Devido à chuva, a umidade do ar deve melhorar nos próximos dias, e as temperaturas podem cair levemente. A partir de amanhã (16/9), as máximas devem ficar abaixo de 30°C, e a umidade do ar poderá chegar em 50% com chuva em Belo Horizonte e Região Metropolitana.

O Inmet informa ainda que no sábado (17/9) as temperaturas podem cair ainda mais, mas sem o retorno do frio. O clima deve ficar ameno.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen