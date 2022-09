BH registra temperatura recorde de 36,1ºC

Clima quente e seco exige cuidados especiais por parte da população (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A temperatura não para de subir em Belo Horizonte e, na tarde desta quarta-feira (14/9), a cidade bateu mais um recorde no ano. De acordo com a Defesa Civil, os termômetros registraram máxima de 36,1ºC, na estação meteorológica da Pampulha. A temperatura não para de subir em Belo Horizonte e, na tarde desta quarta-feira (14/9), a cidade bateu mais um recorde no ano. De acordo com a Defesa Civil, os termômetros registraram máxima de 36,1ºC, na estação meteorológica da Pampulha.













bh fazendo mais calor que todos os dias que eu tava lá no Rio, que ódio %u2014 dj doutoro deolano do bezerro %uD83C%uDF1E (@eugabrielcalado) September 14, 2022



juro, meus dois ultimos dias no rio o tempo fechado e fazendo frio eu volto pra bh pra ficar sofrendo com esse calor e preso dentro de casa? %u2014 gabriel (@dibiel) September 14, 2022

Algumas pessoas ainda compararam o clima da cidade com o do Rio de Janeiro, famoso pelas altas temperaturas.

Se proteja

Para evitar que a alta na temperatura seja danosa para sua saúde, a Defesa Civil faz algumas recomendações. A mais básica e importante é se manter hidratado ao longo dia, portanto, beba bastante água.





Confira as outras recomendações:

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Próximos dias

Nesta quinta-feira (15/9), os termômetros devem oscilar entre 17°C e 34°C, com a umidade do ar em torno de 20% à tarde. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu ficará parcialmente nublado com possibilidade de algumas chuvas isoladas.





Já na sexta-feira (16/9), a mínima deverá ser de 17ºC e a máxima chegando a 31ºC. O céu fica parcialmente nublado e, também, existe a possibilidade de chuvas isoladas.



*Estagiário sob supervisão