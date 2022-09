Belo Horizonte pode chegar a 35°C nesta quarta-feira

Ainda de acordo com o Inmet, o céu meio "acinzentado, fosco" ou avermelhado acontece por influência dos incêndios constantes em Minas nos últimos dias (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

As temperaturas aumentaram consideravelmente em Belo Horizonte essa semana. Nesta quarta-feira (14/9), a mínima foi de 18°C na estação Cercadinho (próximo a Belvedere, Buritis e Mangabeiras), e a máxima pode chegar a 35°C à tarde.



A capital mineira sofre com o tempo seco, hoje (14/9), a umidade do ar não deve passar de 20% devido a influência da névoa seca. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ainda de acordo com o Inmet, o céu meio "acinzentado, fosco" ou avermelhado ocorre por influência dos incêndios constantes em Minas nos últimos dias.

O restante do estado também sofre com o 'calorão' no inverno. O norte de Minas vem registrando amplitudes térmicas (diferença entre temperatura máxima e mínima) significativas. Nesta manhã, a mínima foi de 9°C, à tarde, pode chegar a 40°C, no Triângulo.

A névoa seca está atingindo - além da capital - as regiões leste e noroeste. Há chance de chuva fraca e céu nublado no Sul e Zona da Mata. Para amanhã (15/9), há chance de chuva no Sul, Zona da Mata e Oeste Mineiro.

