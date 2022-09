Calor em BH: cidade tem novo recorde de temperatura

Família assiste ao pôr do sol no mirante do Belvedere (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

As altas temperaturas bateram novo recorde em Belo Horizonte, com a marca de 34,4°C verificada às 15h deste domingo (11/9), na estação Pampulha. De acordo com informações do meteorologista da Climatempo, Ruibran dos Reis, o quadro decorre de uma massa de ar seco que está sobre Minas Gerais. Não há previsão de chuva para os próximos dias, informou o meteorologista.