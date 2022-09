Calor em BH: domingo tem previsão de altas temperaturas

Vista da capital a partir da Região Leste. Tempo seco e incêndio na Serra do Curral deixam a cidade encoberta pela fumaça (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A. Press)

O calor não dá trégua em Belo Horizonte neste domingo (11/9). O dia na capital será marcado por altas temperaturas, poucas nuvens e baixa umidade do ar. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros devem registrar marcas semelhantes às do último sábado (10/9), dia mais quente do ano na cidade.