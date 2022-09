Fogo na Serra do Curral entra no 3º dia

Incêndio de grandes proporções deixa marcas na vegetação da Serra do Curral, onde bombeiros já trabalham por três dias (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A. Press) Os bombeiros seguem, na manhã deste domingo (11/09), no terceiro dia de combate a um incêndio de grandes proporções que atinge a Serra do Curral, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com o apoio de brigadistas do Instituto Estadual de Florestas (IEF), as equipes dedicadas ao controle das chamas soma mais de 40 pessoas.









Segundo informado pelo Capitão Soares, do Corpo de Bombeiros, a situação está controlada e não há pontos com chamas altas. De toda forma, o monitoramento seguirá ao longo do dia, já que a tarde é considerada ponto crítico para o alastramento do incêndio.





A previsão do tempo para Belo Horizonte não é animadora. De acordo com a Defesa Civil, a cidade deverá registrar temperatura máxima de 32ºC e a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 20% durante a tarde. Os ventos, no entanto, variam entre fracos e moderados ao longo do dia, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Aviões circulam pela região despejando água nos focos de incêndio (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A. Press)

Três dias de fogo

As chamas começaram na sexta-feira (9/9), próximo a Fazenda Ana da Cruz, terreno que a Taquaril Mineração S.A. (Tamisa) pretende explorar na Serra do Curral. A empresa trabalha com a hipótese de incêndio criminoso e a origem do fogo na área da mineradora levantou críticas de ambientalistas





Ao longo dos três dias de incêndio, as chamas chegaram a ameaçar torres de transmissão e o fornecimento de energia elétrica na Grande BH, mas os bombeiros conseguiram conter o fogo antes que o dano se consumasse





O fogo assusta especialmente quem vive próximo à serra. Durante a tarde de sábado (10/9), as chamas chegaram a atingir áreas residenciais e moradores auxiliaram no combate ao incêndio de forma improvisada