Tempo quente e seco deixa Minas em estado de alerta

A baixa unidade do ar é a principal consequência do forte calor em Belo Horizonte (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) Em estado de alerta. Essa é a recomendação do Serviço de Meteorologia para Belo Horizonte e Minas Gerais. A umidade relativa do ar está muito baixa, entre 12% e 20% em todo o estado. E não existe previsão de chuva, pelo menos para os próximos sete dias, o que liga, também, a luz de alerta, com relação ao risco de incêndios em vegetação.





Em Belo Horizonte, no início da tarde, a maior temperatura foi registrada na Pampulha, 33,6 °C. Na estação Cercadinho, os termômetros mostraram 30. No São Lucas, Serra e Santa Efigênia, marcaram 28 °C.









Segundo o serviço de Meteorologia, a massa de ar seco que predomina sobre todo o país, impede a formação de nuvens, o que faz com que a tendência seja da continuidade do calor dos últimos dois dias.





A situação de calor é mais crítica em duas regiões, no Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil.





Existe uma frente fria que entrou pelo Sul do país, no entanto, ela já está se dissipando, indo em direção ao mar e, no máximo, poderá chover no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro.





A previsão é de tempo quente, com ar seco, ou seja, baixa umidade, em toda Minas Gerais, neste domingo e nos próximos quatro dias.