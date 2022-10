Seca extrema: cidades de Minas registram umidade do ar pior que de deserto

O alerta começa às 13h e acaba às 18h desta sexta-feira (14/10). A exposição ao sol não é recomendada durante esse período (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A Press)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de grande perigo devido à umidade do ar abaixo dos 12% em 26 cidades do Norte de Minas nesta sexta-feira (14/10). Esse é o mesmo nível de umidade do ar de desertos, como o do Saara, na África.