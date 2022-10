Clima seco em BH: pneumologista recomenda hidratação e roupas leves

Massa de ar seco e quente que chegou a Minas permanece até o próximo domingo, dia 16 (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press )





Belo Horizonte, segundo a Defesa Civil, terá níveis de umidade do ar abaixo de 30% devido a uma massa de ar seco e quente que chegou a Minas Gerais e que permanece até o próximo domingo (16/10).





Segundo a pneumologista da Saúde no Lar, Michelle Andreada, esse tipo de situação pode provocar desconforto quase que instantâneo.





"A baixa umidade do ar tem a ver com o quanto de água, na forma de vapor, existe na atmosfera no momento em relação ao total máximo que poderia existir, na temperatura observada. Com o tempo seco, a baixa umidade e o calor intenso , há mais dificuldade de dispersão de gases poluentes o que provoca um aumento do ressecamento das mucosas e o risco de infecções virais e bacterianas, crises de asma, de alergias, desidratação e problemas nos olhos."









O horário crítico, de acordo com Michelle, é entre 15h e 16h, quando esse nível cai para menos de 30%, e os incômodos se tornam mais evidentes como, por exemplo, a sensação de cabeça pesada, ardor nos olhos, fadiga, ressecamento da pele, sangramento nasal, crises de rinite alérgica, além da boca e garganta secas.





Michelle Andreada, pneumologista (foto: Rafael França)





"Todos, independentemente da idade e sexo, acabam sofrendo com esses sintomas e devem ficar atentos a alguns cuidados e precauções com o intuito de melhorar a qualidade de vida, principalmente nesses dias. Entre os cuidados a serem tomados, nós devemos evitar exercícios físicos ao ar livre e o sol entre 11 e 15h, usar recipientes com água, vaporizadores ou toalhas molhadas com o intuito de umidificar o ambiente, ficar longe do sol, aplicar soro fisiológico no nariz, usar roupas que facilitem a transpiração, evitar o consumo de comidas pesadas e de difícil digestão, beber muita água e evitar ambientes fechados ou com aglomeração por contribuírem com a transmissão de doenças respiratórias."

Alguns grupos, como idosos e crianças, em especial, devem redobrar a atenção por apresentarem o sistema imunológico mais frágil e serem mais suscetíveis a enfermidades.





"O clima seco faz com que nosso organismo perca mais líquido e o sangue fique com uma concentração menor de água, tornando-se mais viscoso. Como idosos não consomem a quantidade de água necessária ao longo do dia, a falta de líquido pode agravar problemas cardíacos, principalmente em hipertensos e pessoas com doenças cardíacas preexistentes, além de aumentar o risco da formação de trombos, que impedem a circulação do sangue, resultando em consequências mais graves."