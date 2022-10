Feriado começa quente em BH e temperatura chega a 38ºC no interior de MG

O céu aberto é um convite para pais e responsáveis aproveitarem o Dia das Crianças (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)

Tempo seco

A manhã desta quarta-feira (12/10), feriado de Nossa Senhora Aparecida, inicia ensolarada com sensação térmica de 24ºC e umidade relativa do ar em 30% na capital mineira. Até a tarde, a temperatura máxima pode chegar a 32ºC.Se em Belo Horizonte já está quente, no interior do estado os mineiros podem preparar o ventilador. Em São Romão, no Norte de Minas, a temperatura máxima deve ficar na casa dos 38ºC, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já em Monte Formosos, no Jequitinhonha, os termômetros chegam a 35ºC."A massa de ar quente voltou a atuar no estado. O calor vai persistir nos próximos dias. A previsão é de sol e tempo seco até domingo", explica o meteorologista Claudemir de Azevedo, do Inmet.Há previsão de chuvas isoladas no Sul de Minas e Triângulo Mineiro.O clima seco e quente resulta em baixa umidade relativa do ar em todo estado. Segundo o Inmet, o índice fica abaixo dos 30% no Norte, Noroeste e Região Central.Nessa terça-feira (11/10), a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta válido até o próximo domingo (16). Durante a tarde, o índice pode ser menor que 30%, o que apresenta alguns riscos para a saúde.A umidade acima de 60% é considerada adequado para nossa respiração e abaixo disso já começam as preocupações.Entre 31% e 40% é considerado estado de observação, entre 21% e 30% já é estado de atenção, enquanto que entre 12% e 20% é o estado de alerta.