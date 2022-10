Incêndio em galpão de fábrica em Betim mobiliza seis viaturas dos bombeiros

Bombeiros atendem chamado em incêndio em galpão em Betim (foto: Divulgação/Corpo Militar de Bombeiros de Minas Gerais)





Fogo atinge maquinário de fábrica em Betim (foto: Divulgação/Corpo Militar de Bombeiros de Minas Gerais)

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foi chamado na noite desta terça-feira (11/10) para atender a uma ocorrência de incêndio em um galpão na fábrica da Teksid em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O local foi interditado pela Defesa Civil.Seis viaturas foram enviadas ao lugar, pouco depois das 20h, para tentar conter as chamas que consumiam o maquinário e outros equipamentos da empresa, especializada na produção de peças para a industria automotiva.A presença de materiais inflamáveis, como borracha e óleo, ajudaram no alastramento do fogo.Os militares relataram que havia três focos, sendo dois deles no nível da rua, e outro, no subsolo, este mais difícil de ser combatido. Ainda não se sabe a causa do incêndio.Todos os funcionários conseguiram sair em segurança do local.