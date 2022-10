Incêndio e tombamento de caminhão travam trânsito em Contagem

De acordo com o Corpo de Bombeiros, sete equipes tiveram que se deslocar até o local para combater as chamas (foto: CBMMG/Reprodução)

Cler Santos*

O trânsito está travado no Bairro Chácaras Boa Vista, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte por causa de um incêndio e um acidente.



Na Rua Petúnia, um galpão de químicos pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (10/10). De acordo com o Corpo de Bombeiros, sete equipes tiveram que se deslocar até o local para combater as chamas.

O incêndio já está em fase de rescaldo, mas o trânsito na região é complicado. Segundo a Transcon, empresa que adminisra o tráfego em Contagem, o trânsito nas ruas Gardênia com Lírios está parcialmente fechado. Já a Rua Petúnia, esquina com rua Jasmin, está totalmente interditada.

Acidente



Também nesta segunda-feira, um caminhão tombou na Avenida das Américas e o veículo interditou uma das faixas, deixando o trânsito lento.

Ainda de acordo com a Transcon, o acidente causou lentidão até a BR-040, mesmo com apenas uma faixa interditada.



Equipes foram deslocadas para a região para tentar realizar a retirada do veículo e o trânsito já foi liberado.

*Estgiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais