Incêndio atinge fábrica de materiais inflamáveis em Contagem

(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um incêndio de grandes proporções atinge um galpão de uma fábrica de produtos químicos nesta terça-feira (11/10), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O local foi evacuado pelo Corpo de Bombeiros.De acordo com a corporação, três grandes tanques com thinner, álcool e tolueno pegaram fogo. Os bombeiros ainda não conseguiram uma aproximação segura para detalhar a situação, mas não há risco de explosão.As equipes também aumentaram o isolamento da área. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.Segundo os bombeiros, não há vitimas. No local estão três guarnições do Corpo de Bombeiros e outras quatro viaturas estão a caminho para reforço.