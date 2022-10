Prefeitura de Contagem embarga empresa após incêndio desta terça-feira

Por Mariana Lage*

Fogo atingiu três tanques com materiais inflamáveis como thinner, álcool e tolueno. Ninguém se feriu no incêndio (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Contagem embargou a empresa de solventes atingida por um incêndio de grandes proporções nesta manhã , no Bairro Cincão.A empresa Dissolminas tem até 24 horas para explicar a causa do incêndio, e o embargo dura até que a licença ambiental e o auto de vistoria dos bombeiros sejam regularizados.





Segundo nota divulgada, o Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) esteve na fábrica para realizar ações emergenciais e determinou que a empresa deve fazer a retirada dos efluentes líquidos gerados pelo incêndio.A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semad) vai aguardar as diretrizes do NEA para tomar outras medidas.

De acordo com a Semad, a Dissolminas ingressou com a regularização ambiental da fábrica em 2014 e teve a licença concedida até 2019. Depois, pediu revalidação da licença e apresentou um relatório de avaliação do desempenho ambiental que foi considerado satisfatório pelos técnicos da Semad. Informações complementares foram solicitadas pela secretaria.

Incêndio

O incêndio começou por volta das 8h30 desta terça-feira (11/10). O fogo atingiu três tanques com materiais inflamáveis, entre eles thinner, álcool e tolueno. Segundo os bombeiros, os equipamentos foram abastecidos com 35 mil litros no dia anterior. Ninguém se feriu no incêndio.

O Corpo de Bombeiros usou drones para monitorar o fogo. A gerente da fábrica, Nádia Furlani, diz que a equipe recebe treinamento contra incêndios. "A gente está supondo que isso começou com uma estática. Nós seguimos todos os processos de segurança. Ninguém pode entrar nem com celular na área", disse.

A Prefeitura de Contagem informa que o funcionamento da empresa ficará embargado até que a licença ambiental e o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) sejam regularizados.