Jovem de 18 anos é morta esfaqueada em MG; ex-namorado é suspeito

Por Luciene Garcia - Especial para o EM

Polícia Militar foi acionada e procura o suspeito (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

A Policia Militar (PM) foi acionada na manhã dessa segunda-feira (10/10), no Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Fortaleza de Minas, Sudoeste do estado. No local, o pai de uma jovem de 18 anos relatou que, ao chegar na residência, se deparou com a porta de acesso dos fundos arrombada. Em seguida, se dirigiu ao quarto de sua filha de 18 anos e encontrou ela caída no chão, já sem vida.

O suspeito responde pelo crime de tráfico de drogas ocorrido no ano de 2020 e não se encontrava nos locais em que a Justiça determinara sua permanência. Não há registro em Boletim de Ocorrência de violência do suspeito praticado anteriormente contra a vítima.

Desde o anúncio do crime, a Policia Militar intensifica ações de buscas através de operações policiais em área urbana e rural em diversos municípios, com a finalidade de localizar o suspeito.

Quem obtiver qualquer informação deve ligar imediatamente para o telefone 181 e, ao visualizar o suspeito, acionar imediatamente a Policia Militar através do 190.