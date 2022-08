PM mata homem com tiro de bala de borracha após tentativa de feminicídio

Homem morre com tiro de bala de borracha no Centro de Bandeira do Sul (foto: Redes Sociais) Um homem que estaria tentando matar a mulher com um facão foi morto com um tiro de bala de borracha disparo pela PM. O caso aconteceu nesse domingo (21/08) em Bandeira do Sul, no Sul de Minas.

“Os policiais militares deslocaram-se rapidamente para o local, onde depararam-se com o autor muito agressivo, já indo em direção à sua esposa para desferir-lhe um golpe com a faca, estando a vítima caída”, afirma nota enviada à impressa.

Nesse momento, um dos policias teria disparado um tiro de bala de borracha em direção ao suspeito. “Diante do fato, visando a defesa da vítima, um dos militares efetuou um disparo com Espingarda Calibre 12, municiada com munição de elastômero, instrumento de menor potencial ofensivo, atingindo-o no tórax”, complementa a nota.

A PM informou que o socorro foi acionado, mas a homem morreu no local. A esposa e os familiares foram levados para o hospital. A perícia foi acionada e a Polícia Civil vai investigar o caso.