Mulher leva tiro no peito e sobrevive a tentativa de feminicídio

Arma usada no crime foi apreendida (foto: Divulgação/PMMG)

Uma mulher sobreviveu a um tiro no peito, disparado pelo marido, junto de uma criança de 5 anos, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A tentativa de feminicídio aconteceu no domingo (25/9), e o homem foi preso horas depois de deixar a esposa em uma unidade de saúde e fugir.







Com essa suspeita, a PM passou a fazer levantamentos. Na casa do casal, que fica no bairro Ipanema, foi descoberto que a filha da vítima viu quando a mãe foi ferida. O crime aconteceu na residência.



Uma equipe da polícia viu quando o carro do suspeito passava pela chamada Estrada do Pau Furado, na saída leste da cidade de Uberlândia. O suspeito, de 45 anos, estava no veículo e negou, inicialmente, que tinha atirado contra a mulher.



Pressionado, aos poucos ele se entregou, mas dizia ter sido um tiro acidental. Ele contou ainda que brigou com a esposa por ciúmes. Disse aos policiais que ficou incomodado com um suposto flerte da companheira com conhecidos do casal.



A arma que ele usou no crime foi apreendida. Contra o homem já existia denúncia de violência doméstica feita pela esposa.