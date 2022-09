PCMG prende suspeito de homicídio qualificado em Itaobim (MG)

PC prende suspeito de homicídio qualificado cometido em julho no Vale do Jequitinhonha (foto: PCMG/Divulgação )

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou, na sexta-feira (23/9), a prisão de Lorenço Moreira da Silva, de 24 anos, e a apreensão de um adolescente de 16 anos, na cidade de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha. Eles são suspeitos da morte de Vinícius da Conceição Moreira, em julho deste ano. A vítima tinha 41 anos e trabalhava como técnico em reparo de telefones celulares.





Na ocasião, Vinícius foi sequestrado, torturado e morto. O corpo foi encontrado cerca de sete dias depois do crime, parcialmente enterrado numa área de mata na Comunidade Cilindro.



O homicídio, segundo a Polícia Civil, está relacionado à guerra entre grupos criminosos locais, que disputam o domínio das atividades de tráfico de drogas na região.



Também foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em endereços de outros suspeitos, sendo encontrados telefones celulares e quase R$ 1.500 em espécie.



Os suspeitos podem responder pela prática do crime de homicídio qualificado com emprego de tortura. A operação contou com o apoio de políciais civis das delegacias dos municípios Pedra Azul, Medina, Padre Paraíso e Araçuaí.