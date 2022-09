PBH reforça vacinação contra a paralisia infantil neste sábado; veja locais

Belo Horizonte é a capital brasileira com melhor cobertura da vacina contra a poliomielite (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A Prefeitura de Belo Horiznte (PBH), vacina neste sábado (24/9) crianças de 1 a 4 anos contra a paralisia infantil. Integram o público-alvo todos os pequenos da faixa etária, inclusive os que estão com a imunização em dia.

Para receber a imunização contra a poliomielite, as crianças devem estar acompanhadas dos responsáveis legais, portando documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF e cartão de vacina.



Belo Horizonte é a capital brasileira com melhor cobertura da vacina contra a poliomielite ou paralisia infantil. Até o momento, 56,05% do público-alvo já foi imunizado. A meta do Ministério da Saúde é de 95%.

Veja os locais de vacinação contra a paralisia infantil neste sábado (24/9):





Barreiro

Horário: 8h às 17h





Centro-Sul

Horário: 8h às 17h





Parque Municipal Américo Renné Giannetti: Avenida Afonso Pena, 1.377 - Centro

Horário: 8h às 12h30





Leste

Horário: 8h às 17h





Nordeste

Horário: 8h às 17h





Noroeste

Horário: 8h às 17h





Norte

Horário: 8h às 17h





Oeste

Horário: 8h às 17h





Central Park Shopping: Rua Úrsula Paulino, 1.321 - Estrela do Oriente

Horário: 9h às 17h





Pampulha

Horário: 8h às 17h





Venda Nova

Horário: 8h às 17h