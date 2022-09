BH: casa desaba ao ser atingida por carro que capotou no Anel

Bombeiros chegaram ao local e moradores já estavam fora do imóvel (foto: Divulgação/ CBMMG) Na manhã deste sábado (24/9), uma casa desabou após ser atingida por um carro, que capotou no Anel Rodoviário, próximo ao bairro Madre Gertrudes, na Região Oeste de Belo Horizonte. Duas pessoas foram socorridas com escoriações leves.

Carro capotou no Anel Rodoviário (foto: Divulgação/ CBMMG)

Seis pessoas estavam no local quando a estrutura caiu, mas, somente um dos moradores precisou ser socorrido.





Inicialmente, os bombeiros receberam uma informação sobre a possibilidade de pessoas estarem debaixo dos escombros, mas ao chegar ao local, verificaram que todos estavam fora do imóvel.





O Samu socorreu o motorista do veículo e uma ambulância da VIA 040, concessionária responsável pela administração do Anel Rodoviário, conduziu um morador.



Ainda não há informações sobre os hospitais que as vítimas foram encaminhadas. Os outros cinco moradores não precisaram de atendimento, segundo o Corpo de Bombeiros.

O Samu, Guarda Municipal e BH Trans foram acionados para a ocorrência.





Em atualização.