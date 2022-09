BH tem céu parcialmente nublado, mas sem chuvas neste sábado (24/9)

Capital amanheceu com céu claro e algumas nuvens (foto: Jair Amaral/ EM/ D.A Press)



04:00 - 24/09/2022 Minas pode ter título da Unesco e 'ensinar' o mundo a fazer queijo Belo Horizonte amanheceu com céu claro e algumas nuvens neste sábado (24/9). A temperatura mínima registrada, ao nascer do dia, foi de 15°C e a máxima será de 28°C na capital mineira.A umidade do ar fica entre 70% e 90% e não há previsão de chuvas para BH.





Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar seco deve ganhar força em Minas Gerais entre hoje e amanhã, por isso, o céu permanecerá com muitas nuvens e há possibilidade de chuvas isoladas em todo o estado.





A temperatura mínima registrada no estado foi no município de Monte Verde, Sul de Minas, com 2,2°C. Já a máxima prevista é em Pirapora, no Norte de Minas.