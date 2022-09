Com máxima de 28°C e chuva, clima em BH fica 'abafado' nesta terça (27)

BH pode ter céu parcialmente nublado ao longo do dia devido as pancadas de chuva (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Belo Horizonte amanheceu nesta terça-feira (27) com céu claro e pode evoluir para parcialmente nublado no final da tarde, com pancadas de chuva que irão ocorrer em BH e região metropolitana.



A temperatura mínima registrada hoje foi de 17°C na Estação Cercadinho (próximo a Belvedere, Buritis e Mangabeiras) e a máxima prevista é de 28°C.





Com temperatura alta e chuva, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que o clima pode ficar 'abafado'.

A umidade do ar pode chegar a 50%.

Ainda de acordo com o Inmet, Minas Gerais também tem possibilidade de chuva para a maioria das regiões, mas no Norte e no Triângulo, há a chance de ser fraca e rápida. A temperatura mínima no estado foi de 11°C em Monte Verde, no Sul de Minas. A máxima pode chegar a 37°C em Espinoso, no Norte de Minas.

A umidade do ar deve ficar entre 35% e 40% na maioria das regiões, mas sem deixar o tempo 'abafado' como em BH.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen