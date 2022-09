Alertas de chuvas e tempestades são emitidos para 173 cidades de Minas

Em situações graves, a Defesa Civil do município atingido deve ser acionada pelo 199. (foto: Jorge Lopes/EM/DA Press)



Os alertas abrangem as regiões do Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Campo das Vertentes, Oeste e Zona da Mata.



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de chuvas intensas e tempestades para 173 cidades mineiras nesta segunda-feira (26/9).Os alertas abrangem as regiões do Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Campo das Vertentes, Oeste e Zona da Mata.

No alerta, o Inmet aponta risco potencial de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Em situações graves, a Defesa Civil do município atingido deve ser acionada pelo 199.





Nas regiões Oeste, Zona da Mata e Campo das Vertentes, há risco potencial de chuvas intensas, de até 50 mm por dia, e ventos de até 60 km/h. O alerta vai até meia-noite desta segunda-feira (26/9).









Nas demais regiões do estado, a previsão é de sol com nuvens . No Norte de Minas, os municípios que fazem limite com a Bahia poderão registrar névoa seca.

Temperaturas oscilantes

Com as chuvas, as temperaturas podem sofrer fortes oscilações. A máxima prevista para o Triângulo é de 36ºC, com mínima de 15ºC. No Sul de Minas, a mínima é de 12ºC, mas as temperaturas podem chegar a 32ºC.

Nas regiões Oeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata as temperaturas devem oscilar entre 14ºC e 34ºC.

Baixo risco de tempestades

O ClimaTempo informou que uma frente fria está atuando na fronteira com São Paulo e começa a impactar o tempo em Minas Gerais, mas que o risco de tempestades é baixo.



A previsão alternativa é de chuvas isoladas, apenas nas regiões Sul, Oeste e Triângulo, começando pela tarde desta segunda-feira (26/9).



Cidades em alerta

Estão em alerta de tempestade as cidades de Água Comprida, Albertina, Alfenas, Alpinópolis, Alterosa, Andradas, Araguari, Araporã, Araxá, Arceburgo, Areado, Bandeira do Sul, Boa Esperança, Bom Jesus da Penha, Bom Repouso, Borda da Mata, Botelhos, Brazópolis, Bueno Brandão, Cabo Verde, Cachoeira de Minas, Cachoeira Dourada, Caldas, Camanducaia, Cambuí, Cambuquira, Campanha, Campestre, Campina Verde, Campo do Meio, Campo Florido, Campos Gerais, Canápolis, Capetinga, Capinópolis, Careaçu, Carmo da Cachoeira, Carmo de Minas, Carmo do Rio Claro, Carneirinho, Carvalhópolis, Cássia, Centralina, Claraval, Comendador Gomes, Conceição da Aparecida, Conceição das Alagoas, Conceição das Pedras, Conceição do Rio Verde, Conceição dos Ouros, Congonhal, Conquista, Consolação, Coqueiral, Cordislândia, Córrego do Bom Jesus, Cristina, Delfim Moreira, Delfinópolis, Delta, Divisa Nova, Dom Viçoso, Elói Mendes, Espírito Santo do Dourado, Estiva, Estrela do Sul, Extrema, Fama, Fortaleza de Minas, Fronteira, Frutal, Gonçalves, Guapé, Guaranésia, Guaxupé, Gurinhatã, Heliodora, Ibiraci, Ibitiúra de Minas, Ilicínea, Inconfidentes, Indianópolis, Ipiaçu, Ipuiúna, Iraí de Minas, Itajubá, Itamogi, Itamonte, Itanhandu, Itapagipe, Itapeva, Itaú de Minas, Ituiutaba, Iturama, Jacuí, Jacutinga, Jesuânia, Juruaia, Lambari, Limeira do Oeste, Machado, Maria da Fé, Marmelópolis, Monsenhor Paulo, Monte Alegre de Minas, Monte Belo, Monte Santo de Minas, Monte Sião, Munhoz, Muzambinho, Natércia, Nepomuceno, Nova Ponte, Nova Resende, Olímpio Noronha, Ouro Fino, Paraguaçu, Paraisópolis, Passa Quatro, Passos, Pedralva, Pedrinópolis, Perdizes, Pirajuba, Piranguçu, Piranguinho, Planura, Poço Fundo, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Pouso Alto, Prata, Pratápolis, Romaria, Sacramento, Santa Juliana, Santana da Vargem, Santa Rita de Caldas, Santa Rita do Sapucaí, Santa Vitória, São Francisco de Sales, São Gonçalo do Sapucaí, São João Batista do Glória, São João da Mata, São José da Barra, São José do Alegre, São Lourenço, São Pedro da União, São Roque de Minas, São Sebastião da Bela Vista, São Sebastião do Paraíso, São Sebastião do Rio Verde, São Tomás de Aquino, Sapucaí-Mirim, Senador Amaral, Senador José Bento, Serrania, Silvianópolis, Soledade de Minas, Tapira, Tocos do Moji, Toledo, Três Corações, Três Pontas, Tupaciguara, Turvolândia, Uberaba, Uberlândia, União de Minas, Varginha, Veríssimo, Virgínia e Wenceslau Braz.







