Inmet emite alerta de granizo para 260 cidades do Norte e Noroeste de Minas

Chuvas de granizo com ventos fortes podem danificar telhados, carros e infraestrutura das cidades. (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press) O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuva de granizo em 260 cidades de Minas Gerais nesta sexta-feira (23/9). As tempestades estarão concentradas na região Norte e Noroeste, com chuva e ventos intensos.









A previsão é de que as tempestades comecem na tarde desta sexta-feira e vão até o sábado (24/9).





As cidades mais atingidas serão as de Bonito de Minas, Cônego Marinho, Januária, Matias Cardoso e Montalvânia, nas divisas com os estados da Bahia e de Goiás.





As temperaturas na região devem variar entre a mínima de 18º e máxima de 35º.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli