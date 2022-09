Regiões mineiras estão sob alerta de chuva de granizo

Alerta de tempestade vale até o final da noite desta terça-feira (20/9) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A possibilidade de ventos intensos e queda de granizo estão no alerta de tempestades do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para várias Regiões do estado de Minas Gerais nesta terça-feira (20/9).

As regiões do Triângulo Mineiro, Oeste e Sul de Minas, Campos das Vertentes e Zona da Mata estão na lista.

Além da queda de granizo, há possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos entre 60 e 100 km/h.O alerta vale até a noite dessa terça-feira.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda à população não se abrigar debaixo de árvores, já que há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.