Com máxima de 28°C e previsão de chuva, semana terá tempo mais estável

A partir desta segunda-feira (19), BH deve registrar mais estabilidade nas temperaturas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Belo Horizonte terá uma semana de mais estabilidade na temperatura. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta segunda-feira (19/9), a mínima chegou a 12,4°C na estação Cercadinho (próximo a Buritis, Belvedere e Mangabeiras) e a máxima pode chegar a 28°C, com possibilidade de chuva à tarde.

Os meteorolgistas destacam que as características da primavera já chegaram. Após uma semana quente, com temperaturas máximas acima de 30°C e um fim de semana gelado, BH volta a ter o tempo mais estável. A partir de hoje, as temperaturas devem ficar, em média, entre 16°C e 28°C.

Minas Gerais também deve seguir o mesmo caminho da estabilidade na maioria das regiões, com exceção de cidades em pontos mais extremos do estado. Monte Verde teve a menor temperatura mínima hoje, com 6°C. Porém, a máxima pode chegar à 37° no Triângulo Mineiro.

Noroeste, Triângulo e Sul de Minas podme esperar chuva fraca a mode3rada durante a semana. Para BH, chuvas fracas ao longo da semana, que podem se intensificar na quarta-feira (21/9). A umidade do ar também apresentará melhora, de acordo com o Inmet, deve ficar acima de 30% nos próximos dias.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen