Massa de ar frio derruba temperatura em BH e no Sul de Minas

Uma massa de ar frio originada no sul do hemisfério chegou ao Brasil nesta sexta-feira (16/9) e irá derrubar a temperatura no Sul de Minas e em outras regiões durante o fim de semana, há previsão de geada.



Já na madrugada de amanhã, as temperaturas sofrerão declínio, podendo gerar temperaturas abaixo de 10°C em cidades como Monte Verde, Maria da Fé, Campos das Vertentes e São João Del Rei.

A massa de ar frio dura até domingo. A partir de segunda-feira, a temperatura volta a subir, sem possibilidade de geadas. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Previsão do tempo para hoje

Belo Horizonte amanheceu com céu claro, e pode evoluir para parcialmente nublado ao longo do dia. A temperatura mínima registrada para hoje foi de 15,7°C na estação Cercadinho (próximo a Buritis, Belvedere e Mangabeiras) e a máxima pode chegar a 28°C. Há possibilidade de chuva fraca a partir do fim da tarde.

Ainda de acordo com o Inmet, em Minas Gerais, Monte Verde foi a cidade mais fria nesta sexta, com 10,6°C. A temperatura máxima pode chegar a 38°C no Norte e Noroeste mineiro. Há chance de chuva forte para a Zona da Mata, e fraca para Sul, Triângulo Mineiro e Campos das Vertentes.

Fim de semana

Devido à incidência da massa de ar frio no estado, amanhã a mínima em Belo Horizonte pode chegar a 13°C e a máxima não deve passar de 20°C. Há possibilidade de chuva moderada.

Já para o domingo, a mínima será de 14°C e a máxima de 25°C, sem chuva.

