Massa de ar polar derruba temperatura em BH e traz ventania e frio

Noite fria e com rajadas de vento em Belo Horizonte fez população tirar casacos do armário (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

A virada repentina no tempo neste início de semana surpreendeu muita gente em Belo Horizonte - e Minas Gerais, de maneira geral. O calorão dos últimos dias, com direito a 31ºC na capital mineira, deu lugar ao frio com ventania. Resultado: previsão de sensação térmica de 16ºC para a madrugada desta terça-feira (22/3) - e agasalhos e cobertas resgatados do armário.

"O outono iniciou ontem às 12h33 e vai até o dia 21 de junho . Já tivemos hoje a chegada da primeira massa de ar frio desta nova estação. Ela é gerada por uma alta pressão. Uma frente fria está passando pelo litoral norte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e atrás dela vem junto uma massa de ar polar, que é essa alta pressão", explica o meteorologista Ruibran dos Reis.

"O centro dessa alta pressão está entre o litoral do Uruguai e da Argentina e de lá vem os ventos úmidos que entram pelo sul e sudeste do país passando pelo Rio, Vale do Paraíba, Minas Gerais até chegar por aqui", complementa o estudioso do Climatempo.

O que Ruibran explica com o estudo é possível ver em um rápido passeio por BH. Se o fim de semana foi de sol e calorão, com direito a temperaturas superiores a 31ºC, quem se "aventurou" a curtir a noite de hoje (21/3) na capital mineira precisou resgatar os agasalhos e blusas de frio do armário.

'Vento rasgando'

Se não bastasse a queda brusca de temperatura, o clima vem acompanhado de ventania. "Já estamos com rajadas de vento na capital que variam entre 77 e 80 km/h. Ventos bem fortes nas partes mais altas da cidade que devem perdurar até a manhã desta terça-feira (22/3)", afirma Ruibran dos Reis por volta das 22h30.

Roda de amigos engasalhados (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Com isso, a sensação térmica fica ainda mais baixa.

Prepare o edredom!

Para quem gosta do friozinho, hora de aproveitar. Já quem odeia as baixas temperaturas, um alento. "Essa massa de ar polar deve atuar por aqui até quarta-feira, mas não com tantos ventos. Podem ocorrer rajadas entre a noite de terça e a madrugada de quarta aqui na Região Metropolitana de Belo Horizonte", explica o meteorologista.

"Já a partir de quinta-feira, essa massa de ar polar entrará em dissipação e deveremos ter o tempo mais ameno e com pouca nebulosidade", pondera.

A previsão é de que os termômetros fique entre 17ºC e 23ºC nesta terça-feira, com possibilidade de chuviscos pela manhã nos pontos mais altos da cidade, no limite com Nova Lima.

E no restante de Minas?

No interior do estado, o frio também será a tônica. "Essa massa de ar polar também está influenciando o tempo no Sul de Minas, Campos das Vertentes e na Zona da Mata que já recebem rajadas de ventos em torno de 80 km/h", diz Ruibran.





"Destaque para o município de Monte Verde, que deve registrar 9ºC já nessas próximas horas e a máxima lá não deve passar de 15ºC. Deverá ser a cidade mais fria de Minas nesta terça-feira (22/3)", conclui o meteorologista do Climatempo.