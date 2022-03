Cidades mineiras podem ter chuvas fortes nas próximas horas, diz Inmet

População deverá se preparar para as fortes chuvas (foto: Juarez Rodrigues/EM)

As regiões mineiras do Vale do Rio Doce e Zona da Mata estão sob alerta de fortes chuvas nas próximas horas. O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu boletins meteorológicos para várias partes do estado nesta segunda-feira (21/3).

Há a possibilidade de chuvas no Vale do Rio Doce e na Zona da Mata com volume entre 30 e 60 mm ou 50 e 100 mm, acompanhadas de raios e ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Em consequência, pode ocorrer corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Para a Grande BH, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Região Central Mineira há possibilidade de chuvas intensas com volume entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Nesses locais, o risco de alagamentos e deslizamentos é baixo, de acordo com o Inmet.

O alerta é válido até as 11h desta terça-feira (22/3). Nas demais regiões mineiras, o tempo deverá permanecer com sol e calor.

Essa mudança ocorreu, de acordo com o Inmet, devido à entrada da primeira massa de ar frio e úmido do ano, que se posiciona sobre o oceano e chega ao estado coincidindo com o início do outono.