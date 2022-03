Empresário responderá em liberdade por acidente com Porsche em BH

O caso aconteceu no último sábado (19/3) e deixou uma pessoa ferida (foto: Reprodução/Redes Sociais)





De acordo com a assessoria de comunicação do fórum, a juíza Juliana Beretta Kirche concedeu a Moacir Carvalho de Oliveira Filho, de 72 anos, o direito de responder às acusações em liberdade após a promotoria levar em consideração, além do laudo psiquiátrico, a ausência de antecedentes criminais e o fato do empresário fazer uso de remédios controlados.





O processo agora será distribuído e julgado em uma das varas criminais de Belo Horizonte.





Relembre o caso



Com suspeitas de embriaguez, o empresário bateu o Porsche, orçado em cerca de R$ 500 mil, em nove veículos na rua Bernardo Mascarenhas e ainda atropelou um lavador de carros. A vítima, João Batista do Nascimento, 40, foi atendida pelo Samu e passa bem.





Ao sair do carro, Moacir Carvalho de Oliveira Filho apresentava comportamento agressivo, agrediu uma senhora, ameaçou transeuntes e policiais, de acordo com a PM.





Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, lesão corporal, ameaça, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, desacato e vias de fato.

O empresário preso em flagrante após atropelar uma pessoa e bater em nove veículos no último sábado (19/3) no bairro Cidade Jardim, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, responderá o processo criminal em liberdade. A decisão foi tomada no Fórum Lafayette nesta segunda-feira (21) e levou em consideração um laudo psiquiátrico de transtorno afetivo bipolar apresentado pela defesa.