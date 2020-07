Massa de ar frio avança por Minas e já atinge todas as regiões do estado

Previsão é de céu claro a parcialmente nublado na capital para esta quinta (foto: Edésio Costa/EM/D.A. Press)









O céu fica claro a parcialmente nublado na Grande BH e na maior parte do estado. Em virtude da proximidade com a frente fria que atua no litoral, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado no Sul e na Zona da Mata e de céu nublado com chances de chuvas isoladas na faixa leste - vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha.

O avanço de uma frente fria pelo litoral do Sudeste vem ditando como fica o tempo em Minas Gerais nesta semana. Umade ar frio, que acompanha a frente, vem avançando pelo estado desde terça (14) e hoje (16) já atinge todos as regiões mineiras. Na capital, os termômetros ficam entre 13°C e 25°C.