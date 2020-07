Centro se torna bairro com mais mortes por COVID-19 em BH; veja a lista

A semana começou em Belo Horizonte com o prefeito Alexandre Kalil (PSD) afirmando que “a morte está cada vez mais perto”, ao se referir à escalada da COVID-19 na capital mineira. E o último boletim da Saúde municipal com os casos e óbitos da doença por bairros mostra que a morte está mais próxima também geograficamente da prefeitura. Isso porque o Centro passou a ser a localidade com mais vidas perdidas pela virose em todo o município: sete.

Na sequência, o já observado crescimento nas vilas ese consolida: a Cabana do Pai Tomás, na Zona Oeste, tem seis óbitos confirmados pela enfermidade. O Santa Cruz, na Região Nordeste, tem cinco.

Ruas do Centro de Belo Horizonte ficaram cheias com início da reabertura do comércio (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O levantamento divulgado nessa quarta-feira (15) pela PBH traz mudanças profundas também quanto ao número de casos por bairro.

Antes na liderança, o Lourdes, na Região Centro-Sul, sofreu queda no consolidado de diagnósticos em relação à semana passada: agora são 30.

A localidade com mais infecções pelo novo coronavírus é justamente o Hipercentro de BH, com 85. Buritis, na Região Oeste, e Castelo, na Pampulha, somam 81 e 80, respectivamente.

Procurada para explicar a alteração drástica nos números da COVID-19 por bairro de BH, a Secretaria Municipal de Saúde informou que os dados estão passando por avaliação de uma equipe técnica da prefeitura. Esta reportagem será atualizada com o posicionamento da pasta.

Mapa interativo

A doutora em Urbanismo e Planejamento Eugênia Viana Cerqueira desenvolveu, com base nesses dados por bairros da Prefeitura de Belo Horizonte, um mapa interativo sobre a pandemia da COVID-19.

Na análise, a pesquisadora levou em consideração cinco parâmetros: o total de casos, a taxa de letalidade (percentual de doentes que morrem), a incidência (casos por 100 mil habitantes), a mortalidade (óbitos/100 mil) e a evolução no número de diagnósticos.

Esse último indicador expõe o crescimento das infecções por localidade nos meses de maio, junho e julho.

Entre as conclusões alcançadas por Eugênia está o fato de as maiores letalidades estarem concentradas em bairros marcados pela vulnerabilidade social.

“Você pode ver que o Lourdes (Centro-Sul) tem um dos maiores número efetivo de casos, mas as pessoas têm melhor acesso à saúde. Nessas periferias, onde se têm menos acesso à saúde, taxa de letalidade incide de maneira mais proeminente”, explica a urbanista que consolidou os dados da prefeitura.

Limites com outras cidades

Outra conclusão alcançada pela pesquisadora diz respeito à alta letalidade dos bairros situados em limites de BH com outras cidades da Região Metropolitana.

São os casos dos bairros Coqueiros, na Região Noroeste (limite com Ribeirão das Neves); Mineirão, no Barreiro (encontro com Ibirité); Beija Flor, na Região Nordeste, e Casa Branca, na Leste (ambos nas proximidades de Sabará).

Em todos eles, mais de 20% dos infectados na pandemia morreram.

Também estão nessa situação os bairros Granja Werneck, na Região Norte (limite com Santa Luzia) e Mangabeiras, na Região Centro-Sul (limite com Nova Lima).

“Uma coisa que gostaria de ter feito, mas não foi possível pela falta de dados, era analisar toda a Região Metropolitana (de BH). Tem havido uma grande demanda de hospitalização de pessoas dos municípios adjacentes nos hospitais de Belo Horizonte. Só que esses dados são estão disponíveis no nível da capital”, pontua.

“De fato, é melhor analisar (a pandemia) nessa escala maior, porque a do município acaba escondendo essas desigualdades (entre a capital e outras cidades da Grande BH)”, completa Eugênia Viana Cerqueira.





