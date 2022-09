Madrugada gelou, mas temperatura aumenta durante a semana em BH

O frio mais intenso com registros até negativos devido ao vento deve se dissipar nesta semana com os termômetros se elevando a até 31°C (terça-feira, dia 20/09) segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Com o vento, a sensação térmica na capital mineira chegou a -10°C em BH, segundo Inmet. O domingo na capital registrou mínima de 10°C e a máxima estimada é de 24°C. Um dia de poucas nuvens e de ventos fracos. Durante a semana o tempo se abre mais, mas na quinta-feira há possibilidade de chuva.Há alertas de risco metereológico potencial do Inmet para a Zona da Mata, Vale do Rio Doce e sul do Jequitinhonha, com acumulado de chuva e previsão entre 20 a 30 milímetro por hora ou até 50 mm/dia. "Baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com áreas de risco", informa o Inmet.A área de alerta, de acordo com o instituto, pode cobrir a Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Central Espírito-santense, Noroeste Espírito-santense, Sul Espírito-santense, Metropolitana de Belo Horizonte, Litoral Norte Espírito-santense, Vale do Mucuri, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense e Jequitinhonha.