Iron Biker movimenta economia de Mariana neste fim de semana

Competição acontece em Mariana há nove anos (foto: Reprodução/redes sociais)

A 29ª edição do Iron Biker Brasil será realizada neste fim de semana (17 e 18/9) em Mariana, na região central de Minas. Com previsão de 2 mil competidores de todos os estados do país, além de acompanhantes, treinadores e familiares, o evento ocupa a rede hoteleira e movimenta o comércio da região, podendo trazer cerca de 6 mil pessoas para a cidade.

A competição de "bicicleta de montanha" (tradução para a modalidade, em inglês) é a maior da América Latina e acontece desde 1993, quando ainda se chamava "O Desafio das Montanhas". Ela é realizada em Mariana desde 2013.

Os competidores vão percorrer cerca de 150 quilômetros da cidade histórica e seus distritos a partir da manhã deste sábado (17/9). A Praça Gomes Freire (Jardim), um dos cartões postais da cidade, é o ponto de largada e chegada dos ciclistas que participarão dos dois dias de competição.



Ciclistas de municípios como Primavera do Leste (MT), Cariacica (ES), Itajaí (SC), Maceió (AL), Vitória da Conquista (BA), Natal (RN), Brasília (DF), Goiânia (GO), Macaé (RJ), Boa Vista (RR) e Belém (PA) representam todas as regiões do país na prova. O suíço Christoph Sauser, bicampeão mundial da modalidade, também estará presente.





Impacto na economia local

“Depois do rompimento da barragem de Fundão, uma das coisas muito importantes [para a cidade] é a diversificação econômica e a geração de fluxos turísticos. Um evento como o Iron Biker se transforma numa ferramenta importante nesse sentido”, afirma um dos organizadores da competição Lucas Fonda.

Movimentação na economia local é estimada em R$ 20 milhões (foto: Reprodução/redes sociais)

“O evento movimenta toda uma cadeia produtiva com as inscrições, a rede hoteleira, que fica lotada, o comércio, os lojistas… As lojas de bicicleta têm o maior movimento do ano, por exemplo. Isso mostra como o esporte tem essa capacidade de fomento econômico”, diz Fonda.Segundo ele, estima-se que cerca de R$ 20 milhões circulem na economia local no fim de semana.

“O evento proporciona maior reconhecimento, valorização, promoção da cidade como destino turístico e reafirma Mariana como cidade polo na realização de eventos esportivos como o Iron Biker, a nível nacional e internacional”, diz o Coordenador do Departamento de Turismo de Mariana, Silas Sampaio. “Após o rompimento da barragem de Fundão e com os reflexos da pandemia, o evento vem movimentar a cadeia de atividades esportivas e a economia da cidade.”



Cada atleta doa, no ato da inscrição, dois quilos de alimentos não perecíveis que são encaminhados a entidades sociais da região.





Iron Biker Brasil

17 e 18 de setembro de 2022

Praça Gomes Freire (Jardim), Mariana/MG

Dia 17/9 (sábado) - Abertura oficial e largada do percurso completo (A) = 97km -> 8h. Largada do percurso reduzido (B) = 65km -> 8h45. Chegada a partir de 11h30.



Dia 18/9 (domingo) - Largada do percurso completo (A) = 73km -> 8h. Largada do percurso reduzido (B) = 63km -> 8h45. Chegada a partir de 11h. Encerramento do evento às 17h.



*Estagiárias sob supervisão do subeditor Thiago Prata