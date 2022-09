Primavera chega nesta quinta (22/9), com chuvas mais regulares

Chuvas devem vir acompanhadas de raios, trovões e rajadas de vento (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press.)





14:52 - 13/09/2022 PBH realiza obras para contenção de chuvas e de saneamento no Taquaril A primavera começa nesta quinta-feira (22/9), e a chuva já pode cair em partes isoladas de Belo Horizonte e no Sul de Minas durante a semana. Mais especificamente, a estação das flores terá seu início às 22h04 e só dará lugar ao verão no dia 21 de dezembro.A estação marca um período de transição entre os períodos de seca e chuva nas áreas mais centrais do Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a temperatura em Minas Gerais, no período que corresponde aos meses de outubro, novembro e dezembro, obedece uma média histórica de 26º. Já a chuva no estado fica entre 600 e 700 milímetros.



O prognóstico do INMET ainda prevê que, nos próximos três meses, grande parte do Sudeste receba chuvas acima da média.



“Nesta semana, já temos previsão de pancadas de chuva, que devem se concentrar, além de BH, no Sul de Minas, na Zona da Mata, no Campo das Vertentes e no Triângulo Mineiro”, ressaltou o meteorologista do INMET em Belo Horizonte, Claudemir de Azevedo.



As pancadas de chuva começam a ocorrer de forma isolada, e durante a primavera é comum elas estarem acompanhadas de raios, trovoadas e rajadas de vento. Durante a primavera, a previsão também pode detectar eventuais chuvas de granizo.



Com as chuvas mais regulares previstas para o mês de dezembro, a previsão do instituto indica um predomínio de temperaturas próximas e ligeiramente abaixo da média.

Volta a chover em Belo Horizonte





Já nesta terça-feira (20/9), os termômetros preveem máxima de 31ºC e mínima de 15ºC. A chuva pode cair de forma isolada à tarde e à noite. A água voltou a cair do céu na última sexta-feira (16/9), depois de quatro meses. O último registro de precipitação em Belo Horizonte era do dia 17 de maio.Pelas redes sociais, os moradores da capital mineira comemoraram , afinal, o calor não dava trégua, e a cidade registrava recordes de temperatura constantemente.Já nesta terça-feira (20/9), os termômetros preveem máxima de 31ºC e mínima de 15ºC. A chuva pode cair de forma isolada à tarde e à noite.



