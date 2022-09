PBH realiza obras para contenção de chuvas e de saneamento no Taquaril

O bairro Taquaril, na região Leste, um dos pontos mais altos de Belo Horizonte, sofre todos os anos com as chuvas (foto: Marcos Michelin/EM/D.A Press) A Prefeitura de Belo Horizonte está realizando obras de redução de risco geológico e urbanismo no bairro Taquaril, vizinho da Serra do Curral. A região é fortemente impactada todos os anos pelas chuvas, com deslizamentos. Segundo a prefeitura, 270m² de contenção, com 18 muros, foram construídos; 160 metros de rua, com rede de água, esgoto e canalização de águas de chuva ficarão prontos até setembro.









“Essa obra beneficia diretamente 28 famílias que residem no local, que passarão a viver com mais dignidade, o que inclui imóveis seguros devido às contenções realizadas na encosta e mais qualidade no tráfego de pessoas e veículos em geral, já que antes a rua possuía grandes desníveis, com terra e vegetação escorregaria, sem rede de esgoto ou drenagem”, explicou Alexandre Dayrell, engenheiro da Urbel.

O Programa de Gestão de Risco Geológico-Geotécnico da Prefeitura de Belo Horizonte foi lançado em junho deste ano. Ao todo, estão previstas mais de 200 obras emergenciais para mitigar os riscos geológicos na cidade, beneficiando aproximadamente 245 mil pessoas. Cerca de 70 intervenções serão finalizadas ainda em 2022.