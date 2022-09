BH registra chuva nesta sexta-feira (16/9), depois de quatro meses

Registro de chuva feito no Bairro Serra Verde (foto: Renata Galdino/EM/ D.A Press) Belo Horizonte começa a registrar chuvas, na tarde desta sexta-feira (16/9), depois de quatro meses com tempo seco.

Genteeeee tem umas gotinhas caindo do céu em BH. DEUS É PAI! Chove chuva, chove por favor! %uD83D%uDE4C%uD83C%uDFFC%uD83D%uDE4C%uD83C%uDFFC%uD83D%uDE4C%uD83C%uDFFC%u2764%uFE0F %u2014 Larissa Gabriela (@Larisg77) September 16, 2022

bizarro foi tanto tempo sem chover em bh que eu tinha até esquecido a sensação, o cheiro de chuva, o vento molhadinho...... bom demais %u2014 tris (@veratristao_) September 16, 2022

O tempo de estiagem foi longo. Segundo a Defesa Civil, o último registro de chuvas foi feito em 17 de maio.

E finalmente voltou a chover em BH.

Faz uns 4 meses que não vejo chuva! %u2014 Vinicius Voto útil derruba o inútil (@viniciusvs71) September 16, 2022

MG: chuva forte pode atingir quase 700 cidades no fim de semana; veja lista

A previsão para o fim de semana é de céu nublado com pancadas de chuva no sábado. A temperatura deve cair, podendo chegar aos 11°C no domingo.