Combate a incêndio na Serra do Rola-Moça já dura mais de 24h

Bombeiros foram acionados por voltas das 14h dessa quinta-feira (15/9) (foto: CBMMG/Divulgação) Depois de 24h horas, a Serra do Rola-Moça, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, continua pegando fogo. Até às 14h desta sexta-feira (16/9), militares do Corpo de Bombeiros de Minas ainda combatiam sete focos de incêndio no local.





De acordo com a corporação, todos os pontos estão sendo combatidos e a situação já está “parcialmente controlada, com os focos bem confinados”. Mais cedo, no início da tarde, duas aeronaves airtrack e um helicóptero da Polícia Civil de Minas estavam de apoio para as equipes do solo.









Combate ao incêndio já dura 24h (foto: CBMMG/Divulgação) Por meio de nota, a Associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda) informou que o fogo começou próximo ao Mirante dos Planetas. A entidade afirmou que não há vigilância no local.





"A vigilância constante, principalmente durante a seca, é fundamental para impedir o ateamento de fogo e o combate quando o incêndio se inicia. Depois que o fogo se espalha, atingindo locais de difícil acesso, como está acontecendo, a dificuldade de combate é gigantesca”, enfatizou o grupo.