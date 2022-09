Trânsito em BH: Complexo da Lagoinha tem desvios e interdições

Desvios e interdições de trânsito estão sendo feitas pela BHTrans, no Complexo da Lagoinha, Região Noroeste de BH, para viabilizar uma obra de restauração no acesso da Avenida Presidente Antônio Carlos para o Viaduto Nansen Araújo. A intervenção está prevista para acabar na primeira quinza de outubro.

Segundo a prefeitura de Belo Horizonte, as pistas exclusivas do MOVE do Viaduto Nansen Araújo já estão interditadas para o tráfego de ônibus, nos dos sentidos. As obras executadas são para recuperação e implantação do pavimento rígido na pista exclusiva da Av. Antônio Carlos, entre a Rua Rio Novo até o final do viaduto, na Avenida Oiapoque.