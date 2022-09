Guns N' Roses em BH: como fica o trânsito no entorno do Mineirão

A previsão é que o retorno da banda na capital mineira, após oito anos, reúna 28 mil pessoas (foto: JL Rosa/TheNews2/Folhapress)

Com o show da banda norte-americana de rock Guns N’ Roses, nesta terça-feira (13/9), no Mineirão, em Belo Horizonte, o trânsito no entorno passará por algumas mudanças a partir das 16h. A previsão é que o retorno da banda na capital mineira, após oito anos, reúna 28 mil pessoas.









Desde às 20h de ontem, foram implementadas as reservas de área — proibição de estacionamento — no anel interno e externo do estádio para garantir a fluidez do tráfego e as vagas para táxi, viaturas, idosos e pessoas com deficiência.

O sentido do tráfego na pista interna da Av. Antônio Abrahão Caram será alterado para facilitar o acesso aos estacionamentos. Por isso, às 17h será fechada a interseção da avenida com Av. Coronel Oscar Paschoal, sentido Av. Presidente Antônio Carlos.





Além disso, atendem o entorno do Mineirão as linhas de ônibus 64, 67, 5106, 5401, 503, 504, S-53, S-54A, S-54B e S-56.



Veja todas as alterações no trânsito

Confira as alterações no trânsito feitas nesta terça-feira (13/9) (foto: PBH/Arte)



Táxi e estacionamento para veículos de caravanas

Já os táxis poderão usar as pistas exclusivas do Move para o deslocamento em direção ao estádio. Serão colocados pontos de táxi nos seguintes locais:

Av. Antônio Abrahão Caram, entre a Alameda das Palmeiras e Av. Cel Oscar Paschoal;

Av. Cel. Oscar Paschoal em frente ao Hall principal;

Av. ‘C’ com Av. Antônio Abrahão Caram.

No caso de estacionamento para veículos das caravanas (ônibus e vans) será possível acessar os seguintes locais:

Av. Pres. Carlos Luz a partir da ‘agulha’ para a pista interna até o início da Av. C;

Av. Chaffir Ferreira entre Av. das Palmeiras e Av. Otacílio Negrão de Lima;

Av. Antônio Abrahão Caram após o ponto de táxi, sentido Av. Antônio Carlos.